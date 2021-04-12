Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

В центральном поединке 31-го тура английской Премьер-лиги Тоттенхэм потерпел домашнее поражение от Манчестер Юнайтед.

Несмотря на то, что "шпоры" ушли на перерыв с минимальным преимуществом в счете благодаря голу Сона, во второй половине встречи подопечным Оле-Гуннара Солскьяера удалось перевернуть ход противостояния в свою пользу и заработать три очка в актив.

Видео голов и обзор матча:

Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед 1:3

Голы: Сон, 40 — Фред, 57, Кавани, 79, Гринвуд, 90+6



Тоттенхэм: Льорис — Орье, Родон, Дайер, Регилон — Ндомбеле (Ламела, 78), Хойбьерг — Ло Чельсо (Сиссоко, 61), Моура, Сон — Кейн.



Манчестер Юнайтед: Хендерсон — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Мактоминей, Фред — Погба, Фернандеш (Матич, 90), Рашфорд (Гринвуд, 71) — Кавани.



Предупреждения: Сиссоко — Мактоминей, Кавани, Фред, Шоу.