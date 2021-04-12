Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

В одном из центральных поединков 31-го тура английской Премьер-лиги Вест Хэм принимал на своем поле Лестер, где сумел одержать непростую победу со счетом 3:2.

Главным героем встречи стал Джесси Лингард, оформивший в ворота команды Брендона Роджерса дубль в первой половине встречи, который позволил "молотобойцам" вернуть себе место в топ-4 турнирной таблицы АПЛ.

Видео голов и обзор матча:

Вест Хэм – Лестер 3:2

Голы: Лингард, 29, Лингард, 44, Боуэн, 48 – Ихеаначо, 70, 90+1

Вест Хэм: Фабиански – Цоуфал, Диоп, Доусон, Крессуэлл (Бальбуэна, 53) – Нобл (Джонсон, 81), Соучек – Масуаку, Лингард, Форнальс – Боуэн (Бенрахма, 84)

Лестер: Шмейхель – Фофана, Эванс, Амарти (Томас, 48) – Кастань, Тилеманс, Ндиди, Перейра – Прат (Олбрайтон, 59) – Варди, Ихеаначо

Предупреждения: Соучек, Крессуэлл, Масуаку – Перейра, Фофана, Ндиди