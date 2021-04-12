Англия

Полузащитник рискует пропустить ответную игру в еврокубках.

В заключительном поединке воскресной части 31-го тура английской Премьер-лиги лондонский Арсенал отправился на гостевой поединок против главного аутсайдера национального первенства — Шеффилд Юнайтед.

Подопечные Микеля Артеты владели мячом большую часть игрового времени, и куда больше создавали угрозы воротам соперников, чем испытывали трудности в обороне. Как итог, результативные удары Александра Ляказетта в заключительных фазах обоих таймов дополнил гол от Габриэля Мартинелли во второй половине игры, и "канониры" сумели набрать свои очередные три очка (3:0).

Однако, победа не далась столичному коллективу мало ценой. На 68-й минуте во внеигровой ситуации полузащитник Арсенала Букайо Сака совершил неудачный рывок, что стало причиной для повреждения бедра у английского футболиста. Предпосылкой к этому также могло стать столкновение с Райаном Брюстером в более ранней стадии поединка.

Как итог, 19-летнего исполнителя пришлось сразу менять на бразильца Виллиана, а оставшееся время матча он провел на скамейке запасных с прикрепленным к поврежденной части ноги пакетом льда.

Стоит отметить, что неделей ранее игрок пропустил поединок Ливерпуля (0:3), однако успел вернуться к первой встрече против пражской Славии в Лиге Европы УЕФА (1:1).

Теперь, Сака предстоит пройти исследование в одной из клиник Лондона, по результатам которого станет известно, присоединится ли Букайо к Кирану Тирни и Пьеру-Эмерику Обамеянгу в лазарете перед ответной игрой в четвертьфинале Лиги Европы УЕФА.

В текущем сезоне на счету юного англичанина уже 37 поединков за свой клуб, в которых он забил шесть голов и отдал семь результативных передач.