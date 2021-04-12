Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

В поединке 31-го тура английской Премьер-лиги Ньюкасл отправился в гости к Бернли, где одержал победу с минимальным преимуществом в счете.

После того, как хозяева вышли вперед на 18-й минуте благодаря голу Выдры, во втором тайме "сорокам" удалось не только вернуться паритет на табло, но и записать в свою актив три очка.

Видео голов и обзор матча:



Бернли — Ньюкасл 1:2

Голы: Выдра, 18 — Мерфи, 59, Сен-Максимен, 64

Бернли: Пикок-Фаррел — Лоутон, Тарковски, Ми, Питерс — Гудмундссон (Мумбонго, 90+1), Вествуд, Браунхилл, МакНил — Выдра, Вуд

Ньюкасл: Дубравка — Мерфи, Кларк, Фернандес, Дамметт, Ричи — Алмирон (Хендрик, 90+3), Шелви, Лонгнстафф — Жоэлинтон (Сен-Максимен, 57), Гэйл (Уилсон, 57)

Предупеждения: Браунхилл