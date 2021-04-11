Англия

"Сороки" не намерены вылетать в Чемпионшип.

Бернли принимал Ньюкасл в матче 31-го тура английской Премьер-лиги.

Счет открыли хозяева на 18-й минуте встречи благодаря голу Выдры.

Спустя 12 минут с начала второй половины встречи на поле вышел хавбек "сорок" Ален Сен-Максимен, который вскоре изменил ход встречи. Через 2 минуты благодаря его передаче Мерфи сравнял счет в матче, а на 64-й минуте сам Сен-Максимен вывел Ньюкасл вперед. 1:2.

Бернли — Ньюкасл 1:2

Голы: Выдра, 18 — Мерфи, 59, Сен-Максимен, 64

Бернли: Пикок-Фаррел — Лоутон, Тарковски, Ми, Питерс — Гудмундссон (Мумбонго, 90+1), Вествуд, Браунхилл, МакНил — Выдра, Вуд

Ньюкасл: Дубравка — Мерфи, Кларк, Фернандес, Дамметт, Ричи — Алмирон (Хендрик, 90+3), Шелви, Лонгнстафф — Жоэлинтон (Сен-Максимен, 57), Гэйл (Уилсон, 57)

Предупеждения: Браунхилл