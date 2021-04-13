Англия

Журналист Football.ua Никита Евтушенко рассказывает о самых интересных событиях, произошедших в минувшем туре чемпионата Англии.

Уже традиционно, каждый тур английской Премьер-лиги насыщен интересными событиями и сенсационными исходами. Минувший не стал исключением из правил и преподнес нам несколько сюрпризов.

Так, Манчестер Сити сенсационно уступил Лидс Юнайтед, Ливерпуль впервые одержал победу на Энфилде в 2021 году, Вест Хэм перестрелял Лестер, а Манчестер Юнайтед не испытал особых проблем с Тоттенхэмом.

АНГЛИЯ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 31-Й ТУР

Учитель круче ученика или усталость Манчестер Сити после Лиги чемпионов?

Марсело Бьелса является тактическим гением и настоящим "фанатиком" футбола в хорошем смысле этого слова, но вряд ли кто-то мог подумать, что его команде удастся одержать победу над Манчестер Сити. "Горожане" уже давно готовятся к "коронации" в качестве чемпиона текущего сезона АПЛ, но, очевидно, что недавняя встреча с дортмундской Боруссией не могла не отразиться на физических кондициях футболистов Сити.

Стоит напомнить, что Хосеп Гвардиола — ученик Марсело Бьелы, пусть и имеющий в своем распоряжении футболистов более высокого класса. В первом тайме "горожане" полностью доминировали над "павлинами", не позволяя им создать ничего толкового у ворот Эдерсона, но уровень реализации Лидса в данном противостоянии был на высочайшим. Всего два удара за весь матч стали для подопечных Бьелсы результативными, при чем всю вторую половину встречи они провели в меньшинстве из-за удаления Купера перед перерывом.

Нельзя сказать, что Манчестер Сити провалил этот матч, хотя большинство моментов у ворот Меслие и были либо ударами из-за пределов штрафной, либо стандартными положениями. После Лиги чемпионов Гвардиола задействовал небольшую ротацию в лице Феррана Торреса, Натана Аке, Фернандиньо и Ферлана Менди, при этом задействовав Александра Зинченко в центре полузащиты (во второй половине украинец персонально опекал Рафинью на левом фланге обороны), но даже это все не может оправдывать необъяснимое поражение "горожан".

Заменив центрального защитника Аке на 58-й минуте, Гвардиола пошел ва-банк, за что и поплатился в самой концовке встречи. Как бы Фернандиньо круто не проводил этот матч, ему уже 35 лет. В заключительном отрезке, зачастую оказываясь в центре обороны, он банально устал и проиграл в скорости Далласу, за что Манчестер Сити и заплатил положительным результатом. Тем не менее, чемпионство уже вряд ли ускользнет от "горожан".

Реванш Ливерпуля за унизительное поражение от Астон Виллы в первом круге

В текущем сезоне у Астон Виллы получилась весьма интересная история противостояний с Ливерпулем. В первом круге АПЛ подопечные Юргена Клоппа потерпели сенсационное и сокрушительное поражение со счетом 2:7, тогда как в матче 1/32 Кубка Англии уже бирмингемцы оказались вне турнира, на что непосредственно повлияло участие в поединке молодежного состава "львов" из-за массового заражения коронавирусом футболистов первой команды.

На этот раз, Астон Вилла лишилась главного креативщика и безоговорочного лидера команды Джека Грилиша, у которого произошел рецидив прошлого повреждения, но отсутствие англичанина нельзя назвать главной причиной поражения коллектива Дина Смита от Ливерпуля. Мерсисайдцы сами уже не первый день страдают от травм в центре обороны, да и минувший матч 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского Реала явно сказался на физических кондициях команды.

Интересно, что именно гол Трента Александра-Арнольда, которого не вызвали в сборную Англии на минувшие международные матчи в рамках отбора на ЧМ-2022, в компенсированное время стал для Ливерпуля победным, но давайте более детально рассмотрим спорный эпизод, связанный с работой VAR. При счете 0:1 в пользу бирмингемцев хозяевам поля удалось вернуть паритет на табло перед перерывом, но радоваться подопечным Юргена Клоппа пришлось недолго. Система VAR зафиксировала у Роберто Фирмино весьма спорный офсайд, после чего гол был отменен.

По правилам ли это произошло? Да, но лично у меня есть небольшой вопрос... Почему всегда подобные поводы для дискуссий появляются именно в Англии? Я считаю, что офсайды должны фиксироваться, если они предоставляли игроку явное преимущество в эпизоде над защитниками, а не это миллиметровое посмешище. За день до этого из-за подобного эпизода отменили гол Вулверхэмптона, а потом — Ливерпуля. Как считаете, не пора ли вносить определенные изменения в эти "геометрические игры" при определении положений вне игры?

Вест Хэм — лучший клуб Лондона

Не знаю, как можно в текущем сезоне не восхищаться Вест Хэмом? Уже не первый тур подряд заявляю, что "молотобойцы" на данном этапе являются лучшей командой Лондона, несмотря на систематические успешные выступления Челси с приходом Томаса Тухеля на пост главного тренера. По правде сказать, именно Лестер считался в моем понимании явным фаворитом противостояния с подопечными Дэвида Мойеса, поскольку отсутствие ключевого форварда Вест Хэма Майкла Антонио, как минимум, на бумаге не могло не сказаться на результативности команды.

Но футбол далеко не всегда основывается на банальной логике, особенно если в вашей команде есть арендованный у Манчестер Юнайтед Джесси Лингард, который по-настоящему "воскрес" в Вест Хэме и полностью заслуживает своего прозвища "Лингардиньо". Англичанин оформил дубль в ворота Лестера, который с таким посредственным уровнем игры рискует вновь оказаться вне топ-4 турнирной таблицы чемпионата Англии и остаться довольствоваться только Лигой Европы.

Появлялись слухи, что Брендон Роджерс принял решение отстранить от команды ряд футболистов за нарушение "коронавирусных" правил. В их чисто попали Джеймс Мэддисон и Айозе Перес, но и без того "лисы" вполне могли зацепиться хотя бы за ничью против Вест Хэма. Если в лондонском клубе феерит Лингард, то в Лестере не перестает удивлять Келечи Ихеаначо, который воспользовался очередным недостатком концентрации "молотобойцев" и оформил дубль. Правда, было слишком поздно и коллектив Мойеса вернулся в зону Лиги чемпионов. Что тут можно еще сказать? Браво!

Манчестер Юнайтед взял достойный реванш у Тоттенхэма

Ключевым противостоянием воскресной части 31-го тура английской Премьер-лиги стала домашняя игра Тоттенхэма против Манчестер Юнайтед, в которой очевиден был акцент на желание португальского наставника "шпор" Жозе Моуриньо разделаться со своим бывшим клубом ничуть не менее эффектно, чем это удалось сделать осенью на Олд Траффорд. Напомню, что тогда клуб из Северного Лондона не оставил абсолютного никаких шансов сопернику и одержал разгромную победу со счетом 6:1. Не обошлось без "помощи" Эрика Ламелы, который своей провокацией буквально заставил удалиться Антони Мартиаля в первом тайме, но с того времени многое успело поменяться.

По какой-то причине, для Манчестер Юнайтед в последнее время матчи против топовых соперников складываются намного успешнее, чем против команд классом и статусом ниже. Подопечные Оле-Гуннара Солскьяера продемонстрировал высококлассную игру против Тоттенхэма и взяли справедливый реванш, однако есть определенные подозрения, что в случае ничьи или поражения болельщики манкунианцев еще долго бы вспоминали арбитру Крису Каване отмененный гол Эдинсона Кавани в первом тайме из-за отмашки Скотта Мактоминея на Сон Хын Мине. Справедливости ради, отмашка все-таки была, хотя южнокорейский вингер в лучших традициях индийских фильмов не побрезговал немного приукрасить свое падение.

Несмотря на уверенную победу, Манчестер Юнайтед уже вряд ли удастся догнать в турнирной таблице лидирующий Манчестер Сити, но даже "серебро" будет для "красных дьяволов" неплохим результатом. А вот Жозе Моуриньо, откровенного говоря, становится жаль. Да, у Тоттенхэма еще есть в запасе предстоящий финал Кубка английской лиги с Манчестер Сити, но спасет ли даже завоевание этого трофея сезон, если "шпоры" в итоге не квалифицируются в Лигу чемпионов? Все мы помним, что именно эта задача ставилась перед португальским специалистом, но с каждым туром она продолжает ускользать из рук.

Одной строкой

Вулверхэмптон одолел Фулхэм, несмотря на VAR. Работа системы видеоповторов в АПЛ в очередной раз порождает всевозможное споры среди болельщиков. В концовке первого тайма гол Виллиана Жозе, который мог стать для него дебютным в футболке "волков", отменили из-за спорного офсайда Даниэла Поденсе. Правда, на конечный результат встречи это не повлияло. Пусть Фулхэм и был более активным в атакующей фазе, Адама Траоре в компенсированное время забил свой первый гол в сезоне чемпионата Англии и принес Вулверхэмптону важнейшие три очка.

Принципиального противостояния не получилось. Челси уничтожил Кристал Пэлас. Уже с первых минут подопечные Томаса Тухеля плотно засели на чужой половине поля, а на ворота голкипера "орлов" Гуайта обрушилась целая вереница опасных ударов различного калибра. Результат стал весьма очевидным: закономерная и уверенная победа Челси со счетом 4:1, хотя счет мог быть еще более разгромным.

Аллан Сен-Максимен передал неутешительный "привет" Бернли. "Бордовые" неоднократно доказывали, что способны создавать проблемы соперникам абсолютно разного уровня, но вот Ньюкасл, ведущий борьбу за сохранение прописки в высшем дивизионе, оказался им не по зубам. Скоростной Сен-Максимен, вышедший на поле во втором тайме, своим голом и ассистом помог "сорокам" не только отыграться, но и записать в свой актив важнейшие три очка.

Арсенал разгромил Шеффилд Юнайтед. Победа подопечных Микеля Артеты в матче с последней командой АПЛ стала весьма ожидаемой, но, учитывая предстоящую ответную встречу со Славией в Лиге Европы, вряд ли кто-то ожидал лицезреть разгромный счет. Если кто-то в стане "канониров" планирует расстаться с Александром Ляказеттом в летнее трансферное окно, то самое время задуматься над целесообразность данного решения. Французский форвард не только является лучшим бомбардиром Арсенала в текущем сезоне, но и способен развивать атаки своей команды по флангам мгновенными передачами. Уж ни это ли необходимо Микелю Артете, который пытается выстраивать в клубе из Северного Лондона комбинационный футбол с многочисленными передачами?

Биг Сэм уничтожил Ральфа Хазенхюттля. Никаких оправданий Саутгемптону тут и быть не может. "Дрозды" не оставили от соперника на поле живого места, отправив в его ворота три безответных мяча. Похоже, сенсационная победа над Челси придала игрокам Вест Бромвича особый импульс, но будет ли его достаточно для сохранения прописки в АПЛ? Не думаю...

Очередное разочарование в исполнении Эвертона. Матчи коллектива Карло Анчелотти, откровенно говоря, не хочется в последнее время смотреть от силы совсем... Уже пять поединков кряду, включая поражение от Сити в Кубке Англии, "ириски" не знаю побед, но и уровень их игры, мягко говоря, разочаровывающий. Брайтон доминировал на протяжении всей игры и наиграл как минимум на один гол, но финальный свисток зафиксировал нулевую ничью. Эвертон, в свою очередь, не создал у ворот "чаек" ничего толкового и опасного, что хотя бы намекало на взятие ворот.

АНГЛИЯ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 32-Й ТУР

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О 1 Манчестер Сити 32 23 5 4 67 23 44 74 2 Манчестер Юнайтед 31 18 9 4 61 34 27 63 3 Лестер Сити 31 17 5 9 55 37 18 56 4 Вест Хэм 31 16 7 8 51 39 12 55 5 Челси 31 15 9 7 50 31 19 54 6 Ливерпуль 31 15 7 9 53 37 16 52 7 Тоттенхэм 31 14 7 10 52 35 17 49 8 Эвертон 30 14 6 10 41 38 3 48 9 Арсенал 31 13 6 12 43 35 8 45 10 Лидс 31 14 3 14 49 49 0 45 11 Астон Вилла 30 13 5 12 43 33 10 44 12 Вулверхэмптон 31 10 8 13 31 41 -10 38 13 Кристал Пэлас 31 10 8 13 33 52 -19 38 14 Саутгемптон 31 10 6 15 39 56 -17 36 15 Брайтон 31 7 12 12 33 38 -5 33 16 Бернли 31 8 9 14 25 42 -17 33 17 Ньюкасл 31 8 8 15 32 51 -19 32 18 Фулхэм 32 5 11 16 24 42 -18 26 19 Вест Бромвич 31 5 9 17 28 59 -31 24 20 Шеффилд Юнайтед 31 4 2 25 17 55 -38 14



Никита Евтушенко, Football.ua