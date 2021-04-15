Англия

Клуб надеется пригласить опытного специалиста.

Английский Тоттенхэм намерен пригласить Маурисио Сарри на пост главного тренера клуба. Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, на следующей неделе в Лондоне должна состояться встреча боссов "шпор" с опытным специалистом.

За Сарри руководители Тоттенхэма наблюдают еще с 2018 года и намерены были переманить коуча перед приглашением Жозе Моуриньо.

Последним местом работы Сарри был туринский Ювентус, который он покину по окончанию минувшего сезона.

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