Англия

Football.ua представляет вашему вниманию анонс матча 32-го тура чемпионата Англии.

В рамках 32-го тура английской Премьер-лиги болельщиков ожидает противостояние Эвертона и Тоттенхэма, которые в текущем сезоне пытаются зацепиться за высшие места в турнирной таблице.

Эвертон — Тоттенхэм

Пятница, 16 апреля, 22:00. Гудисон Парк, Ливерпуль. Главный арбитр — Майкл Оливер. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Последние выступления Эвертона вряд ли могут порадовать своих болельщиков, однако, несмотря на это, команда по-прежнему имеет неплохие шансы зацепиться за еврокубковую зону по итогам текущего сезона. На данном же этапе "ириски" занимают лишь восьмую строчку в турнирной таблице, хоть и имеют один поединок в запасе.

Под неудачными выступлениями имеется ввиду не только серия без побед Эвертона в АПЛ из четырех матчей и вылет из Кубка Англии от Манчестер Сити, но и уровень игры подопечных Карло Анчелотти. Последние два поединка против Кристал Пэлас и Брайтона стали абсолютно провальными для "ирисок" во многих аспектах, хоть и завершились ничейными результатами.

Что касается Тоттенхэма, подопечные Жозе Моуриньо также пребывают в определенном игровом кризисе, и пока нет никаких предпосылок к тому, чтобы команда оказалась в топ-4 турнирной таблицы по итогам текущего сезона. Да, у "шпор" еще есть в активе предстоящий финал Кубка английской лиги с Манчестер Сити, однако вряд ли даже взятие данного трофея спасет потенциально провальную кампанию Тоттенхэма в случае невыполнения вышеупомянутой задачи в чемпионате.

После позорного вылета от Динамо Загреб из Лиги Европы клуб из Северного Лондона уверенно разобрался с Астон Виллой, однако на этом неудачи "шпор" не завершились. Далее последовала сенсационная ничья с Ньюкаслом, который ведет борьбу за выживание, а также поражение от Манчестер Юнайтед. Впрочем, у Тоттенхэма есть неплохие шансы вернуться на победный путь в предстоящем противостоянии с Эвертоном. Соперник мало того, что не блещет на футбольном поле, но и испытывает серьезные кадровые проблемы. Из-за травм у "ирисок" не сыграют ключевой бомбардир команды Доминик Калверт-Льюин, а также основной центральный хавбек Абдулайе Дукуре и основой центрбек Йерри Мина, чем Харри Кейн и компания должны будут воспользоваться.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Жозе Моуриньо. Так, на победу Тоттенхэма предлагается коэффициент 2,25, тогда как потенциальный успех Эвертона оценивается показателем 3,35. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,40.

Не сыграют: Бернард, Мина, Дукуре, Делф, Гбамен, Калверт-Льюин — Доэрти, Дэвис.