Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

В стартовом поединке 32-го тура английской Премьер-лиги лондонский Тоттенхэм устроит голевую перестрелку против Эвертона на Гудисон Парк (2:2), по ходу которой дублями с каждой из стороны отметили Гилфи Сигурдссон и Харри Кейн.

Видео голов и обзор матча:

Эвертон — Тоттенхэм 2:2

Голы: Сигрудссон, 31, 62 — Кейн, 27, 69

Эвертон: Пикфорд, Холгейт, Динь, Годфри, Кин, Аллан, Хамес, Ивоби (Коулмен, 61), Сигурдссон, Дэвис (Кинг, 84), Ришарлисон.

Тоттенхэм: Льорис, Орье, Регилон (Лукас Моура, 64), Родон, Дайер, Ндомбеле (Ламела, 64), Сиссоко, Сон Хын Мин, Хойбьерг, Альдервейрельд, Кейн.

Предупреждения: Хойбьерг, Дэвис.