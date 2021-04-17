Англия

Позиция Челси касательно будущего своего воспитанника пока неизвестна.

Нападающий Тэмми Абрахам все реже появляется в стартовом составе Челси с приходом Томаса Тухеля на пост главного тренера, при чем недавняя травма голеностопа не является главной причиной в данном вопросе.

Дело в том, что немецкий специалист больше доверяет Каю Хаверцу место на позиции центрфорварда, да и всевозможные спортивные издания неоднократно сообщали о желании лондонского клуба подписать Эрлинга Холанда из дортмундской Боруссии.

Учитывая это, в летнее трансферного окно воспитанник "пенсионеров" вполне может отправиться за новым вызовом в своей карьере и, как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, в список клубов, которые заинтересованы в подписании 23-летнего англичанина, входит Лестер.

Руководство "лис" готово попытаться осуществить трансфер Абрахама в конце нынешней кампании, если Челси все-таки решит с ним попрощаться.

В текущем сезоне Тэмми Абрахам провел в футболке "синих" 30 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось забить 12 мячей и отдать 6 результативных передач.