Вулверхэмптон в рамках поединка 32-го тура чемпионата Англии принимал на своем поле Шеффилд Юнайтед и добился минимальном победы.

Единственный гол в матче забил Виллиан Жозе на исходе часа игрового времени.

Вулверхэмптон — Шеффилд Юнайтед 1:0
Гол: Виллиан Жозе, 60

Вулверхэмптон: Руй Патрисиу — Аит-Нури, Коуди, Боли, Саисс, Семеду — Поденсе (Витинья, 72) — Моутинью, Траоре, Дендонкер — Виллиан Жозе (Фабиу Силва, 77).

Шеффилд Юнайтед: Рэмсдейл — Стивенс, Иган, Брайан, Болдок — Норвуд, Осборн (Муссе, 75), Флек, Ампаду (Богл, 83) — Брюстер (Берк, 75), Макголдрик.

Предупреждения: Поденсе — Брюстер, Стивенс