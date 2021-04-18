"Волки" выиграли благодаря голу Виллиана Жозе.
Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед, getty images
18 апреля 2021, 00:28
Вулверхэмптон в рамках поединка 32-го тура чемпионата Англии принимал на своем поле Шеффилд Юнайтед и добился минимальном победы.
Единственный гол в матче забил Виллиан Жозе на исходе часа игрового времени.
Вулверхэмптон — Шеффилд Юнайтед 1:0
Гол: Виллиан Жозе, 60
Вулверхэмптон: Руй Патрисиу — Аит-Нури, Коуди, Боли, Саисс, Семеду — Поденсе (Витинья, 72) — Моутинью, Траоре, Дендонкер — Виллиан Жозе (Фабиу Силва, 77).
Шеффилд Юнайтед: Рэмсдейл — Стивенс, Иган, Брайан, Болдок — Норвуд, Осборн (Муссе, 75), Флек, Ампаду (Богл, 83) — Брюстер (Берк, 75), Макголдрик.
Предупреждения: Поденсе — Брюстер, Стивенс