Англия

Наставник Манчестер Сити переживает относительно концовки сезона для своего подопечного.

По ходу полуфинального поединка Кубка Англии, в котором Манчестер Сити минимально уступил лондонскому Челси (0:1), полузащитник "горожан" Кевин де Брюйне в одном из эпизодов получил повреждение, по предварительным прогнозам врачей, лодыжки, в результате чего был заменен на начале второго тайма.

Теперь, игрок будет вынужден пройти медицинские тесты с целью определить сроки его восстановления.

Прокомментировал повреждение своего ключевого футболиста и главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола: "Ничего не могу сказать предварительно о состоянии Кевина. У него болит травмированная область, поэтому все выглядит не очень хорошо".

Примечательно, что в скором времени после ухода с поля бельгийца, Челси сумело усилиями Хакима Зийеха забить первый и, как оказалось, победный гол в этот вечер.

Отметим, что в текущем сезоне на счету де Брюйне уже имеется 32 матча за Манчестер Сити, в которых он забил восемь мячей и отдал 15 голевых передач.

Если неутешительные прогнозы сбудутся, то футболист рискует вылететь из обоймы команды на ключевые игры против лондонского Тоттенхэма в финале Кубка лиги и полуфинала Лиги чемпионов УЕФА против французского ПСЖ.

Также, под вопрос поставлено участие бельгийца в следующей игре его команды в АПЛ, которая пройдет на поле бирмингемской Астон Виллы.