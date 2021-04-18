Англия

Опытный полузащитник готов в очередной раз попытать удачу в одной из наиболее влиятельных лиг мира.

Показатель в 90 набранных баллов за 41 сыгранный матч позволил Норвичу досрочно завершить успехом свою кампанию по выходу из Чемпионшипа в английскую Премьер-лигу, и теперь "канарейкам" предстоит защищать свою первую строчку от посягательств Уотфорда.

Особое значение данное событие имело для одного из наиболее опытных игроков текущего созыва Норвича — 35-летнего норвежского полузащитника Александера Теттея, для которого данный "промоушен" команды стал уже третьим в профессиональной карьере.

Как сообщила пресс-служба Норвича, по этому показателю футболист команды Даниеля Фарке не имеет себе равных за всю 119-летнюю историю клуба.

Стоит отметить, что Теттей в текущем сезоне не особо часто появлялся в стартовом составе своей команды, проведя на поле 604 минуты за 19 матчей. При этом, на его счету есть одна голевая передача.

Напомним также, что норвежец пришел в команду в августе 2012 года, совершив трансфер за 1,5 млн евро из французского Ренна.