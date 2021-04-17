Англия

"Канарейки" стали недостижимыми для других команд.

Норвич гарантировал себе выступление в элитном дивизионе чемпионата Англии на следующий сезон.

"Канарейки" набрали 90 баллов после 41 поединка, тогда как у Уотфорда — 82, а у Суонси — 76. Оппоненты Норвича провели на один матч больше.

Подопечные Фарке точно не опустятся ниже второго места, а потому гарантировано сыграют в следующем сезоне АПЛ.

Отметим, что в прошлом сезоне "канарейки" выступали в элитном дивизионе, но не смогли сохранить прописку.