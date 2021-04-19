Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка 32-го тура АПЛ.

В рамках 32-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед столкнулся на своем поле с серьезным сопротивлением со стороны Бернли, и пропустил бы уже на 18-й секунде, если бы боковой арбитр не зафиксировал офсайду нападающих "бордовых" Криса Вуда. Подопечным Оле-Гуннара Солскьяера понадобился целый тайм игрового времени для того, чтобы наконец-то вскрыть оборону соперников, однако на их гол Бернли ответил практически моментально. Впрочем, "Красным дьяволам" не составило труда дожать коллектив Шона Дайча в концовке (3:1).

Видео гола и обзор матча:



Манчестер Юнайтед — Бернли 3:1

Голы: Гринвуд, 48, 84, Кавани, 90+3 — Тарковски, 50

Манчестер Юнайтед: Хендерсон — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Мактоминей, Фред (Кавани, 46) — Рашфорд (ван де Беек, 84), Фернандеш, Погба — Гринвуд.

Бернли: Пикок-Фаррелл — Лоутон, Тарковски, Ми, Тейлор — Корк, Вествуд, Браунхилл (Выдра, 88) — Гудмундссон (Родригес, 88), МакНейл — Вуд.

Предупреждения: Ван-Биссака — Корк, Тарковски.