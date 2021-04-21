Англия

Лондонцы сыграли вничью в домашней игре.

В рамках 32-го тура английской Премьер-лиги лондонский Челси не сумел переиграть Брайтон (0:0).

Поединок выдался достаточно равным и где-то даже проходил под небольшим преимуществом Брайтона. На 80-й минуте Уэлбек имел самый реальный шанс вырвать победу для гостей, но из пределов штрафной площади угодил в штангу.

На 90+2 минуте гости остались в меньшинстве — красную получил Уайт. Однако "синим" не хватило времени додавить соперника.

Челси — Брайтон 0:0

Челси : Кепа, Алонсо (Хадсон-Одои, 67), Кристенсен, Зума, Джеймс, Хавертц (Вернер, 67), Маунт, Пулишич, Жоржиньо, Зиеш (Жиру, 77), Рюдигер.

Брайтон: Санчес, Берн, Уэбстер, Данк, Велтман, Мак Аллистер (Мопе, 74), Биссума, Троссард (Лаллана, 60), Гросс, Уайт, Уэлбек (Модер, 86).

Предупреждения: Жоржиньо, Зума, Уайт.

Удаление: Уайт.