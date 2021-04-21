Англия

Функционер подтвердил, что покидает клуб.

Главный исполнительные директор Манчестер Юнайтед Эд Вудворд подтвердил информацию о том, что покинет клуб по окончанию сезона.

"Я чрезвычайно горжусь тем, что служил Юнайтед, и для меня было честью работать в величайшем футбольном клубе мира в течение последних 16 лет. МЮ держит хороший курс на будущее, и в конце года будет сложно уйти.

Воспоминания о моем времени на Олд Траффорде очень дороги, в период, когда мы выиграли Лигу Европы, Кубок Англии и Кубок Лиги. Горжусь возрождением клубной культуры и нашим возвращением к манере игры Манчестер Юнайтед".

“За время моего пребывания здесь мы вложили в команду более 1 миллиарда фунтов стерлингов, и я особенно рад, что команда добилась прогресса под руководством Оле-Гуннара Солскьяера. Уверен, что с теми изменениями, которые мы внесли на поле, а также в тренерский и футбольный штаб за последние годы, этот великий клуб скоро снова поднимет трофей. Клуб того заслуживает.

Последние 16 месяцев принесли так много проблем, и работа клуба в сообществе и во всем мире во время пандемии Covid-19 была героической. Финансовые последствия для футбольных клубов были очень серьезными, но "Юнайтед" был одним из самых надежных и стойких перед лицом экстраординарного финансового давления".

"Я хотел бы поблагодарить болельщиков Юнайтед за их поддержку в хорошие и плохие времена. Я знаю, что это был сложный период в нашей истории, но ваша поддержка команды никогда, никогда не вызывала сомнений.