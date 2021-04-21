Англия

Но готов ли сам наставник баскского Атлетика покидать команду на данный момент?

Согласно утверждению авторитетного издания The Athletic, нынешний главный тренер баскского Атлетика Марселино Гарсия Торал на данный момент является одним из наиболее вероятных кандидатов на аналогичный пост в лондонском Тоттенхэме, который оказался вакантным после увольнения португальского специалиста Жозе Моуриньо в недавнем прошлом.

Источник также утверждает, что главными конкурентами испанского наставника в борьбе за данную позицию станут Роберто Мартинес (сборная Бельгии), Юлиан Нагельсманн (РБ Лейпциг) и Скотт Паркер (Фулхэм).

При этом, председатель правления Тоттенхэма Даниэль Леви желает избежать внушительных затрат на приглашение нового главного тренера для своей команды, так как ранее был вынужден выплатить 17 млн евро компенсации для Жозе Моуриньо за досрочное расторжение контракта.

Действующий контракт Марселиньо с Атлетиком, который он принял в начале 2021 года, и провел уже 22 матча во главе баскского клуба, завершается летом 2022 года.

Напомним, что уже сегодня лондонскому Тоттенхэму предстоит провести домашний поединок против Саутгемптона в рамках английской Премьер-лиги. Начало в 20:00 по киевскому времени.