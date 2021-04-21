Англия

Завершился матч чемпионата Англии.

В поединке 29-го тура английской Премьер-лиги Тоттенхэм в домашних стенах переиграл Саутгемптон (2:1).

"Шпор" на матч вывел самый младший в истории АПЛ тренер Райан Мэйсон. Однако в первом тайме команда действовала очень скомкано и не нанесла в створ ворот Маккарти ни одного удара. А Саутгемптон забил на 30-й минуте. После подачи с углового Ингс головой переправил мяч в ворота.

Второй тайм Тоттенхэм начал намного активнее. И эта активность вылилась таки во взятие ворот. После рикошета от Салису, Бэйл подхватил мяч в штрафной и послал его в левый верхний угол. Но это был не последний мяч. На 75-й VAR отменил гол Сона из-за офсайла, но кореец добился своего, забив с пенальти на 89-й минуте.

Тоттенхэм - Саутемптон 2:1

Голы: Бэйл, 60, Сон, 89 — Ингс, 30

Тоттенхэм: Льорис, Регилон, Алдервейрелд, Орье, Дайер, Лукас Моура, Ндомбеле (Уинкс, 73), Сон Хын Мин, Ло Чельсо (Ламела, 79), Бэйл (Бергвейн, 83), Хейбьерг.

Саутгемптон: Маккарти, Беднарек, Вестергор, Салису, Уокер-Питерс, Уорд-Проуз, Армстронг, Телла (Редмонд, 84), Уолкотт (Дженепо, 67), Адамс, Ингз (Диалло, 57).

Предупреждения: Ндомбеле, Дженепо.