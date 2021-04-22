Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка 32-го тура АПЛ.

Манчестер Сити, после неудачи в полуфинале Кубка Англии против лондонского Челси (0:1), намеревался вновь вернуться на победную поступь в национальном первенстве, однако матч против Астон Виллы для команды Хосепа Гвардиолы получился достаточно непростым. "Горожане" пропустили уже на 20-й секунде, однако уже к середине первого тайма сумели сравнять счет, а перед перерывом даже вышли вперед. Однако, удаление Джона Соунза ударило по атакующему потенциалу подопечных Хосепа Гвардиолы. Впрочем, с преимуществом в количестве футболистов на поле "львы" играли недолго — в начале второго тайма Мэттью Кэш умудрился за три минуты получить две желтые карточки.

Видео голов и обзор матча:

Астон Вилла — Манчестер Сити 1:2

Голы: Макгинн, 1 — Фоден, 22, Родри, 40

Астон Вилла: Мартинес — Кэш, Конса, Мингс, Таргетт — Накамба (Баркли, 63), Луис — Траоре (Эль-Гази, 75), Макгинн, Рэмси (Дэвис, 46) — Уоткинс.

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Стоунз, Диаш, Зинченко — Силва, Родри, Гюндоган — Марез (Фернандиньо, 90), Жезус (Ляпорт, 46), Фоден.

Предупреждения: Кэш — Гюндоган.

На 44-й минуте был удален Джон Стоунз (Манчестер Сити) (грубое нарушение).

На 56-й минуте был удален Мэттью Кэш (Астон Вилла) (второе предупреждение).