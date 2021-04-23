Англия

Наставник "пенсионеров" прокомментировал недовольство болельщиков по поводу создания Суперлиги.

Главный тренер лондонского Челси Томас Тухель высказался об идее создания нового еврокубка под названием Суперлига.

"Откровенного говоря, это отвлекало, но у клуба есть владелец. Это не мой клуб. Я являюсь его частью, но это решение владельца и клуба. Они решили поменять свое решение".

"Нет необходимости извиняться передо мной напрямую, моя работа – адаптироваться к обстоятельствам. Отвлекались ли мы? Да. Лично я приехал на стадион во вторник не в привычном для себя настроении. Но это в прошлом, и я не думаю, что им нужно извиняться передо мной".

"Вопрос закрыт, и теперь ситуация прояснилась, что помогает мне как тренеру подготовиться к важному матчу. Болельщики были недовольны. Но я не думаю, что это влияет в целом на мнение о том, что, например, наш владелец делает для общества, академии, женской команды и основной команды".

"Уверен, все видят, что делают наш владелец и владельцы клубов большой шестерки. Они важная часть АПЛ. Это турнир, которому любой может позавидовать", — приводит слова Тухеля Sky Sports.

Ранее сообщалось, что исполнительный комитет УЕФА на сегодняшнем заседании принял решение не наказывать клубы-основатели Суперлиги за свои действия. Напомним, что в числе этих клубов оказался и Челси.

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