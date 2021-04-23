Европейские гранды избежали наказания.
Флорентино Перес, getty images
23 апреля 2021, 15:13
Исполнительный комитет УЕФА на сегодняшнем заседании принял решение не наказывать клубы-основатели Суперлиги Европы за свои действия.
"После событий этой недели мы хотим двигаться дальше и воодушевить мировое футбольное сообщество перед возвращением матчей.
Клубы могут добиться успеха как на поле, так и за его пределами, только если мы будем работать сообща", – говорится в заявлении Союза европейских клубов.
Напомним, что скандальный турнир основали 12 клубов – Реал, Ювентус, Барселона, Атлетико, Милан, Интер, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Челси, Ливерпуль, Тоттенхэм и Арсенал.
Ранее сообщалось, что АПЛ хочет изменить регламент, чтобы исключать "суперлиговцев".