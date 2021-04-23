Англия

Ошибка голкипера Бернда Лено стоила подопечным Микеля Артеты драгоценных очков в матче против прямого конкурента.

Непосредственно стартовый поединок 33-го тура английской Премьер-лиги всерьез претендовал на то, чтобы стать одним из наиболее привлекательным за весь грядущий футбольный уик-энд. Лондонский Арсенал на Эмирейтс принимал Эвертон, и это была действительно битва между двумя соседними командами в турнирной таблице. "Ириски" опережали оппонентов на три очка, по состоянию на момент начала матча, поэтому мы имели полное право говорить о так называемом "матче за шесть набранных баллов".

"Канониры" в середине этой недели успели непродолжительное время попринимать участие в Суперлиге Европы, после чего были вынуждены вновь вернуться к более серьезным делам на внутренней арене. Как известно, ситуация в турнирной таблице АПЛ для команды Микеля Артеты позволяет рассуждать о том, что оставшиеся три матча до трофея Лиги Европы УЕФА для лондонского клуба являются куда более близким путем в еврокубки на следующий сезон, чем попытка добраться туда через чемпионат. Эвертон, в данной ситуации, был лишь одним из многочисленных серьезных препятствий на пути Арсенала.

Однако, по первому тайму было сложно сказать, что хозяева поля всерьез претендуют на то, чтобы ликвидировать отставание от коллектива Карло Анчелотти. Арсенал периодически возникал в опасной близости к чужим владениям, но единственный удар в створ, который Сака нанес на 18-й минуте, был малым утешением для подопечных Артеты. Соперники, в свою очередь, предложили не так уж и много, однако шансы Ришарлисона и Сигурдссона были на порядок острее. С ударом бразильца с правого фланга штрафной справился Лено, а вот с выстрелом исландца со стандарта под занавес первого тайма пришлось уже разбираться перекладине ворот Арсенала.

Первый тайм проходил на не самых высоких скоростях, поэтому ожидалось, что "канониры" попытаются вновь сделать ставку на четверть часа в начале второй половины, которая уже неоднократно хорошо удавалась "канонирам" в предыдущих поединках. Однако, поперек планов соперников мог стать Эвертон, если бы на 47-й минуте успешно завершил полюбившуюся ему быструю стенку в правом фланге атаки, но Сигурдссон завершил прострел Коулмена с правого фланга ударом в Холдинга с ближнего угла вратарской.

И только лишь после этого случился один из наиболее спорных моментов поединка. Мы вновь стали свидетелями того, что на матчах АПЛ за повторами на VAR наблюдают гуру миллиметровых линеек, и пристально следят за соблюдением офсайдной линии футболистами. На сей раз, жертвой данных деятелей в бригаде арбитров стали игроки Арсенала, точнее — Себальос и Пепе. Испанец остался без справедливо заработанного пенальти в левом фланге штрафной за фол со стороны Ришарлисона из-за офсайда у ивуарийца при подготовительной передаче в переднюю линию.

"Канониры" во втором тайме играли куда острее оппонентов, но "ирискам" оказалось достаточно удачно сходить в контратаку на 76-й минуте. Ришарлисон на удачу стрелял с правого фланга штрафной куда-нибудь во вратарскую, и точно он не мог подумать, как и все наблюдавшие за эпизодом, что Лено решит пяткой опорной ноги срезать мяч под собой прямиком в ворота. Показательный эпизод для, пока что, складывающегося совсем неудачно сезона у Арсенала.

В следующем туре лондонский Арсенал отправится на гостевой поединок против Ньюкасла, а Эвертон на своем поле будет играть против бирмингемской Астон Виллы.Арсенал —0:1Лено, 76 (авт.)Лено — Чеймберс (Виллиан, 82), Холдинг, Мари, Джака — Партей, Себальос — Пепе (Эдегор, 74), Смит-Роу, Сака — Нкетиа (Мартинелли, 73).Пикфорд — Коулман, Годфри, Холгейт, Динь — Родригес (Дэвис, 86), Аллан, Гомеш (Делф, 65) — Ришарлисон, Калверт-Льюин, Сигурдссон.Предупреждения: Партей — Аллан, Холгейт, Делф.