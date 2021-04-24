Англия

Предлагаем вашему вниманию анонс матча АПЛ.

Европейские чемпионаты продолжают набирать обороты, поэтому мы традиционно анонсируем самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Так, в матче 33-го тура Премьер-лиги Вест Хэм примет на своем поле Челси.

Вест Хэм — Челси

Понедельник, 24 апреля, 19:30. Лондон Стэдиум, Лондон. Главный арбитр — Крис Кавана. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Так сложилось, что любители английского футбола привыкли видеть Вест Хэм ниже в турнирной таблице, чем те же Арсенал или Тоттенхэм, но в текущем сезоне "молотобойцы" стали настоящим открытием и на данном этапе более чем заслуживают называться лучшим клубом Лондона. Если в прошлой кампании тренерский штаб Дэвида Мойеса пытался спасти Вест Хэм от вылета, то сейчас лондонский клуб вполне может зацепиться даже за Лигу чемпионов.

Надежная оборона наряду с быстрыми контратаками, основанными в большинстве своем на элементе неожиданности, — главные козыри сегодняшнего Вест Хэма. Да, такой стиль футбола привлекателен лишь непродолжительными периодами во время матчей, но ведь это дает свой результат. Правда, в последнее время у "молотобойцев" наблюдается недостаток концентрации, что наглядно было продемонстрировано в поединках против Арсенала (3:3) и Вулверхэмптона (3:2), да и выбывший из-за травмы ключевой форвард команды Майкл Антонио — большая потеря в преддверии предстоящего противостояния с "пенсионерами".

Вполне возможно, что именно этот недостаток концентрации со стороны игроков Вест Хэма, который в прошлом туре весьма неожиданно уступили Ньюкаслу, позволил Челси опередить молотобойцев в турнирной таблице по дополнительным показателям и занять четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ.

Довольно трудно отрицать факт того, что приход Томаса Тухеля на пост главного тренера "пенсионеров" вместо Фрэнка Лампарда стал правильным решением. Команда не просто пробилась в полуфинал Лиги чемпионов, но и весьма регулярно демонстрирует успешные выступления в АПЛ. Да, следующий поединок против Вест Хэм не станет легкой прогулкой для Челси, особенно если учитывать матчи прошлого тура чемпионата Англии против Брайтона, который завершился нулевой ничьей.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Томаса Тухеля. Так, на победу Челси предлагается коэффициент 1,77, тогда как потенциальный успех Вест Хэма оценивается показателем 4,80. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,85.

Не сыграют: Рэндольф, Ярмоленко, Райс, Антонио, Доусон — Ковачич.

Под вопросом: Крессвелл, Масуаку — ...