Стали известны стартовые составы команд для поединка 33-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют Ливерпуль и Ньюкасл.
Мохаммед Салах, Getty Images
24 апреля 2021, 13:50
Субботняя программа 33-го тура английской Премьер-лиги начнется с поединка между Ливерпулем и Ньюкаслом на Энфилде.
Юрген Клопп, после ничьей против Лидса (1:1), перестроил свою команду на схему 4-2-3-1, выпустив в опорную зону Тиаго и Вейналдума, а также разместив в правом фланге атакующей тройки полузащитников Мохаммеда Салаха.
От Стива Брюса, после победы над Вест Хэмом, не наблюдается замен в стартовой обойме.
Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Фабиньо, Кабак, Робертсон — Вейналдум, Тиаго — Салах, Жота, Мане — Фирмино.
Запасные: Адриан, Цимикас, Р. Уильямс, Н. Уильямс, Милнер, Кейта, Окслейд-Чемберлен, Джонс, Шакири.
Ньюкасл: Дубравка — Мерфи, Фернандес, Кларк, Дамметт, Ритчи — Ш. Лонгстафф, Шелви, Альмирон — Сен-Максимен, Жоэлинтон.
Запасные: Гиллеспи, Льюис, Крафт, Манкильо, Хендрик, Уиллок, Кэрролл, Гейл, Уилсон.
Матч Ливерпуль — Ньюкасл начнется в 14:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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