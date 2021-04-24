Англия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 33-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют Ливерпуль и Ньюкасл.

Субботняя программа 33-го тура английской Премьер-лиги начнется с поединка между Ливерпулем и Ньюкаслом на Энфилде.

Юрген Клопп, после ничьей против Лидса (1:1), перестроил свою команду на схему 4-2-3-1, выпустив в опорную зону Тиаго и Вейналдума, а также разместив в правом фланге атакующей тройки полузащитников Мохаммеда Салаха.

От Стива Брюса, после победы над Вест Хэмом, не наблюдается замен в стартовой обойме.

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Фабиньо, Кабак, Робертсон — Вейналдум, Тиаго — Салах, Жота, Мане — Фирмино.

Запасные: Адриан, Цимикас, Р. Уильямс, Н. Уильямс, Милнер, Кейта, Окслейд-Чемберлен, Джонс, Шакири.

Ньюкасл: Дубравка — Мерфи, Фернандес, Кларк, Дамметт, Ритчи — Ш. Лонгстафф, Шелви, Альмирон — Сен-Максимен, Жоэлинтон.