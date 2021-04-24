Англия

"Аристократы" добыли минимальную победу в лондонском дерби.

В 33 туре АПЛ состоялся, пожалуй, ключевой матч за четвертую лигочемпионскую позицию. В столице Англии сошлись две лондонские команды — Вест Хэм и Челси.

Победу "аристократам" принес точный удар Вернера на 43-й минуте. Немец четко замкнул фланговый прострел в исполнении Чилуэлла, забив свой шестой мяч в текущем розыгрыше АПЛ.

Во втором тайме "молотобойцы" старались отыграться, но все планы сломало крайне спорное удаление Бальбуэны на 81-й минуте. В меньшинстве команда нашего Андрея Ярмоленко, который, к слову, весь матч просидел на скамейке запасных, ничем ответить не смогла. Поражение Вест Хэма — 0:1.

После 33 туров Челси укрепился на четвертом месте, набрав 58 баллов. Подопечные Мойеса остались на пятой строчке турнирной таблицы. В активе "молотобойцев" 55 пунктов.

Вест Хэм – Челси 0:1

Гол: Вернер 43

Вест Хэм: Фабьянски – Бальбуэна, Огбонна, Диоп – Цоуфал, Нобл (Лансини 69), Соучек, Фредерикс (Джонсон 83) – Форнальс (Бенрахма 69) – Боуэн, Лингард.

Челси: Менди – Рюдигер, Силва, Кристенсен – Чилуэлл, Жоржиньо, Канте, Аспиликуэта (Джеймс 86) – Пулишич (Зиеш 74), Маунт, Вернер (Абрахам 87).

Предупреждения: Вернер 35, Кристенсен 42, Менди 90+3, Канте 90+5

Удален: Бальбуэна, 81.