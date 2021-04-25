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Вест Хэм - Челси, getty images
25 апреля 2021, 01:55
В рамках 33-го тура АПЛ Вест Хэм на домашнем поле с минимальным счетом уступил Челси (0:1).
Победу команде Томаса Тухеля принес единственный точный удар от Тимо Вернера, который прервал свою безголевую серию.
Вашему вниманию видео гола и обзор поединка:
Вест Хэм – Челси 0:1
Гол: Вернер 43
Вест Хэм: Фабьянски – Бальбуэна, Огбонна, Диоп – Цоуфал, Нобл (Лансини 69), Соучек, Фредерикс (Джонсон 83) – Форнальс (Бенрахма 69) – Боуэн, Лингард.
Челси: Менди – Рюдигер, Силва, Кристенсен – Чилуэлл, Жоржиньо, Канте, Аспиликуэта (Джеймс 86) – Пулишич (Зиеш 74), Маунт, Вернер (Абрахам 87).
Предупреждения: Вернер 35, Кристенсен 42, Менди 90+3, Канте 90+5
Удален: Бальбуэна, 81.