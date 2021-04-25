Англия

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В рамках 33-го тура АПЛ Вест Хэм на домашнем поле с минимальным счетом уступил Челси (0:1).

Победу команде Томаса Тухеля принес единственный точный удар от Тимо Вернера, который прервал свою безголевую серию.

Вашему вниманию видео гола и обзор поединка:

Вест Хэм – Челси 0:1

Гол: Вернер 43

Вест Хэм: Фабьянски – Бальбуэна, Огбонна, Диоп – Цоуфал, Нобл (Лансини 69), Соучек, Фредерикс (Джонсон 83) – Форнальс (Бенрахма 69) – Боуэн, Лингард.

Челси: Менди – Рюдигер, Силва, Кристенсен – Чилуэлл, Жоржиньо, Канте, Аспиликуэта (Джеймс 86) – Пулишич (Зиеш 74), Маунт, Вернер (Абрахам 87).

Предупреждения: Вернер 35, Кристенсен 42, Менди 90+3, Канте 90+5

Удален: Бальбуэна, 81.