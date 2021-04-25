Англия

Команда определенно хочет усилится перед возвращением в АПЛ.

Сразу после успешного бронирования места в английской Премьер-лиге на следующий сезон, руководство Уотфорда решило начать поиск подходящих кандидатур на усиление кадрового потенциала перед возвращением команды в "элиту" футбола своей страны.

Так, согласно информации итальянского журналиста Николо Скиры, первым кандидатом на присоединение к "шершням" может стать английский полузащитник миланского Интера Эшли Янг.

При этом, клубу из Хартфордшира хорошо знакомый английским болельщикам футболист, который раньше выступал за Манчестер Юнайтед и Астон Виллу, а начинал свой карьерный путь именно в Уотфорде, может присоединится к воспитавшего его клубу на бесплатной основе.

Дело в том, что с момента прихода в стан "змей", футболист уже продлевал изначально полугодичное соглашение на один год, однако недостаток игровой практики (31 матч, 1786 минут, 3 голевые передачи) в текущем сезоне заставляют его в 35-летнем возрасте подыскивать себе новое место для трудоустройства.

Ближайшая игра миланского Интера, с возможным участием в ней Янга, состоится 25 апреля, когда "нерадзурри" будут принимать Верону. Начало в 16:00 по киевскому времени.