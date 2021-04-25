Англия

Завершился финальный матч турнира.

В рамках финала Кубка английской Лиги Манчестер Сити сумел обыграть Тоттенхэм (1:0).

"Горожане" контролировали игру на протяжении 90-та минут встречи. Особенно активным но безрезультативным вышел первый тайм.

Во втором тайме подопечные Пепа Гвардиолы не снизили обороты, но забили аж в концовке. Эмерик Ляпорт откликнулся на подачу от Де Брюйне и вколотил мяч в сетку ворот Льориса. Этот мяч оказался решающим.

Манчестер Сити — Тоттенхэм 1:0

Гол: Ляпорт, 82

Манчестер Сити: Стеффен, Жоау Канселу, Лапорт, Уокер, Рубен Диаш, Фоден, Гюндоган, Марез, Фернандиньо (Родри, 84), Стерлинг, де Брюйне (Бернарду Силва, 87).

Тоттенхэм: Льорис, Регилон, Орье (Бергвейн, 90), Алдервейрелд, Дайер, Ло Чельсо (Сиссоко, 67), Хейбьерг (Алли, 84), Лукас Моура (Бэйл, 67), Уинкс, Сон Хын Мин, Кейн.

Предупреждения: Регилон, Лапорт, Фернандиньо.