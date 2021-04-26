Англия

Форварды были удостоены признания за свой вклад в развитие популярности футбола в наивысшем футбольном дивизионе Англии.

19 апреля 2021 года организаторы английской Премьер-лиги объявили о запуске проекта под названием "Зал славы АПЛ", в котором будут отмечены наиболее выдающиеся футболисты, которые принимали участие в данном турнире, начиная от момента его основания в 1992-м году.

Причисление к участникам Зала славы отныне будет считаться наивысшей индивидуальной наградой, которая вручается Премьер-лигой.

К слову, изначально проект должен был быть запущен годом ранее, но пандемия COVID-19 поставила процесс на продолжительную паузу.

Для того, чтобы оказаться в числе претендентов на попадание в Зал Славы, футболист должен завершить карьеру до 1 августа 2020 года.

Каждому из лауреатов будет вручен именной памятный знак, с указанием года причисления к участникам Зала славы АПЛ.

Первыми двумя обладателями данной почетной награды стали английский форвард Алан Ширер и французский нападающий Тьерри Анри, которых избрал комитет организаторов премии.

Проголосовать за остальных кандидатов сможет каждый желающий на специальной странице на сайте Премьер-лиги. Начало голосования запланировано на 26 апреля, 21:00 по киевскому времени.

Стоит напомнить, что Алан Ширер забил 260 голов в составе Блэкберн Роверс, с которым потом выиграл титул чемпиона Англии-1995, и Ньюкасла. Также, ему первому покорилась отметка в 100 забитых мячей в данном турнире.

Тьерри Анри, в свою очередь, дважды добивался победы в АПЛ с лондонским Арсеналом и за свою карьеру в этом клубе забил 175 голов в 258 матчах, четырежды становившись лучшим бомбардиром в сезоне.

После получения награды, англичанин поделился своими эмоциями с пресс-службой: "Для меня является большой честью попасть в Зал славы, ведь тут соберется группа из невероятных игроков, которые украшали своим мастерством Премьер-лигу. Неделя за неделей, год за годом.

Я должен поблагодарить всех своих товарищей по команде, а также менеджеров и тренеров, с которыми я работал.

Все, что я когда-либо хотел в своей жизни — это быть профессиональным футболистом. Это была моя мечта. Мечта выиграть трофей, мечта забить на Сент-Джеймс Парк, мечта носить черно-белую футболку с девятым номером. Это было фантастикой. Я наслаждался каждой минутой".

Тьерри Анри также не остался в стороне: "Быть ​​введенным в Зал славы вместе с Аланом Ширером в качестве двух первых участников — это нечто большее, чем просто особенное чувство.

В детстве я мог только мечтать получить от родителей пару футбольной обуви. Сейчас — я стою перед вами. В течении всей своей карьеры я хотел только усердно работать и быть уверенным в том, что я делаю что-то, что привлекает фанатов по всему миру".

В скором времени будет объявлен список из 23 футболистов, шесть из которых будут также введены в Зал Славы в 2021 году.