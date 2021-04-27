Англия

"Лисы" продолжают погоню за Манчестер Юнайтед.

Лестер в рамках поединка 33-го тура чемпионата Англии принимал на своем поле Кристал Пэлас и добился победы со счетом 2:1.

Гости довольно быстро открыли счет усилиями Заа, но голы Кастаня и Ихеаначо принесли команде Роджерса три очка.

Лестер — Кристал Пэлас 2:1

Голы: Кастань, 50, Ихеаначо, 80 — Pff? 12

Лестер: Шмайхель — Томас (Олбрайтон, 70), Сеюнджю, Фофана, Эванс, Кастань — Тилеманс, Ндиди — Мэддисон (Перес, 70) — Ихеаначо, Варди.

Кристал Пэлас: Гуаита — Уорд, Данн, ван Анхолт, Ридевалд (Шлупп, 85) — Миливоевич (Маккарти, 83), Куяте — Эзе, Заа, Бентеке, Айю (Таунсенд, 78).

Предупреждения: Ридевалд