"Лисы" продолжают погоню за Манчестер Юнайтед.
Лестер - Кристал Пэлас, getty images
27 апреля 2021, 00:20
Лестер в рамках поединка 33-го тура чемпионата Англии принимал на своем поле Кристал Пэлас и добился победы со счетом 2:1.
Гости довольно быстро открыли счет усилиями Заа, но голы Кастаня и Ихеаначо принесли команде Роджерса три очка.
Лестер — Кристал Пэлас 2:1
Голы: Кастань, 50, Ихеаначо, 80 — Pff? 12
Лестер: Шмайхель — Томас (Олбрайтон, 70), Сеюнджю, Фофана, Эванс, Кастань — Тилеманс, Ндиди — Мэддисон (Перес, 70) — Ихеаначо, Варди.
Кристал Пэлас: Гуаита — Уорд, Данн, ван Анхолт, Ридевалд (Шлупп, 85) — Миливоевич (Маккарти, 83), Куяте — Эзе, Заа, Бентеке, Айю (Таунсенд, 78).
Предупреждения: Ридевалд