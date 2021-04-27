Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

В поединке 33-го тура английской Премьер-лиги Лестер принимал на своем поле Кристал Пэлас, где добыл волевую победу со счетом 2:1.

Героем встречи стал нападающий Келечи Ихеаначо, гол которого на 80-й минуте вывел "лис" вперед в счете и принес в их актив непростые три очка.

Видео голов и обзор матча:



Лестер — Кристал Пэлас 2:1

Голы: Кастань, 50, Ихеаначо, 80 — Заа, 12

Лестер: Шмайхель — Томас (Олбрайтон, 70), Сеюнджю, Фофана, Эванс, Кастань — Тилеманс, Ндиди — Мэддисон (Перес, 70) — Ихеаначо, Варди.

Кристал Пэлас: Гуаита — Уорд, Данн, ван Анхолт, Ридевалд (Шлупп, 85) — Миливоевич (Маккарти, 83), Куяте — Эзе, Заа, Бентеке, Айю (Таунсенд, 78).

Предупреждения: Ридевалд