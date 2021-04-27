Англия

Однако, в мировом рейтинге датчанин с солидным отставанием расположился лишь на второй строчке.

Согласно данным организации CIES Football Observatory, голкипер английского Лестера Каспер Шмайхель продолжает находиться на первой строчке сводного рейтинга футболистов по показателю проведенных матчей за один клуб в рамках последнего десятилетий.

Для проведения своих подсчетов, составители представления данных использовали временной промежуток с 19 апреля 2011 по 19 апреля 2021 года.

В конечном итоге, среди числа европейских клубов, именно датчанин возглавляет перечень футболистов с показателем в 372 проведенные игры.

Следом за ним расположился аргентинский нападающий каталонской Барселоны Лионель Месси, однако разрыв между данными исполнителями составляет практически один полный сезон — 32 поединка.

Примечательно, что после звезды "блаугранас" в рейтинге идет еще один голкипер из английской Премьер-лиги — Давид де Хеа из Манчестер Юнайтед провел за выделенный период времени 337 матчей.

Однако, между представителями европейского субконтинента есть достаточно представителей остальных регионов нашей планеты. В частности, сводную таблицу возглавляет игрок колумбийского футбольного клуба Атлетико Хуниор Себастьян Вьера, на счету которого 395 матчей за последнее десятилетие.

Стоит также отметить, что конечной целью создания данного рейтинга организаторы проекта видели не простое сопоставление цифр. Таким образом они попытались отразить зависимость мобильности футболистов в плане трансферных сделок от объема финансовых средств в лигах и клубах, где они выступают.