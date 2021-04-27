Клубы АПЛ ищу усиление атакующей линии.
Джонатан Дэвид, getty images
27 апреля 2021, 23:51
Манчестер Юнайтед и Арсенал собираются поработать над усилением линии нападения в ближайшее трансферное окно.
Как сообщает Fichajes в сферу интересов английских клубов попал нападающий Лилля Джонатан Дэвид.
В текущем сезоне канадский футболист провел 44 поединка, в которых отметился 11 голами и четырьмя результативными передачами.
Напомним, что Манчестер Юнайтед также рассматривает вариант с возвращением Криштиану Роналду.