Англия

Клубы АПЛ ищу усиление атакующей линии.

Манчестер Юнайтед и Арсенал собираются поработать над усилением линии нападения в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает Fichajes в сферу интересов английских клубов попал нападающий Лилля Джонатан Дэвид.

В текущем сезоне канадский футболист провел 44 поединка, в которых отметился 11 голами и четырьмя результативными передачами.

Напомним, что Манчестер Юнайтед также рассматривает вариант с возвращением Криштиану Роналду.