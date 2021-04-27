Италия

Форвард "бьянконери" не доволен результатами клуба.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду рассматривает уход из туринского клуба.

По информации источника, португальца не устраивает перспектива непопадания Ювентуса в Лигу чемпионов по итогу текущего сезона. В связи с этим, Роналду раздумывает о переходе в ПСЖ или возвращении в Манчестер Юнайтед.

Текущее соглашение форварда с Ювентусом рассчитано до лета 2022 года.

Transfetmarkt оценивает португальца в 50 миллионов евро.

По итогу 33 туров Ювентус с 66 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А и уступает идущему третьим Наполи лишь в разнице забитых-пропущенных мячей.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед запросил у агента Роналду информацию о возможном возвращении в клуб.

Португалец выступал за "красных дьяволов" в 2003-09 годах. В 292 матчах за клуб португалец забил 118 голов и отдал 69 результативных передач.