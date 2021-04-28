Англия

Опытный центрбек, похоже, продолжит выступать за "пенсионеров".

Центральный защитник Тиаго Силва может остаться в Челси на следующий сезон, подписав с лондонским клубом новый контракт. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, руководство "пенсионеров" продолжает вести переговоры с 36-летним бразильцем о продлении действующего соглашения.

Данное решение никогда не ставилось под сомнение в стане лондонского клуба, который готов предложить Тиаго Силве новый контракт до лета 2022 года.

Сам футболист доволен атмосферой, которая царит в команде, поэтому с большой долей вероятности он останется в Челси еще как минимум на один сезон.

В текущем сезоне Тиаго Силва провел в футболке "синих" 27 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться двумя забитыми мячами. Его действующее соглашение с Челси рассчитано до лета 2021 года.

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