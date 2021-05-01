Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка 34-го тура английской Премьер-лиги.

34-й тур английской Премьер-лиги начинался с поединка между Саутгемптоном и Лестером, в котором гостям была необходима исключительно победа для того, чтобы рассчитывать на продолжение погони за Манчестер Юнайтед в условиях топ-4 команд страны. Однако, коллектив Брендана Роджерса ничего не сумел предложить своим соперникам, даже после раннего удаления в составе "святых", в результате чего был вынужден отыгрываться в середине второго тайма.

Видео голов и обзор матча:

Саутгемптон — Лестер 1:1

Голы: Уорд-Проуз, 61 (пен.) — Эванс, 68

Саутгемптон: Макарти — Уокер-Питерс, Беднарек, Вестергор, Стивенс, Телла (Салису, 15) — Уорд-Проуз, Армстронг, Минамино (Диалло, 76) — Адамс (Н'Лундулу, 90+1), Редмонд

Лестер: Шмайхель — Фофана (Перес, 46), Эванс, Сеюнджю — Кастань, Ндиди, Тилеманс, Томас (Олбрайтон, 69), Мэддисон — Ихеаначо, Варди

Предупреждения: Минамино

Удаления: Вестергор, 10