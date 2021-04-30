Англия

Завершился поединок английской Премьер-лиги.

Саутгемптон принимал Лестер в матче 34-го тура АПЛ.

Уже на 10-й минуте встречи хозяева лишились центрального защитника: Янник Вестергор был удален с поля. Однако это не помешало "святым" открыть счет в матче. На 61-й минуте встречи Джеймс Уорд-Проуз успешно реализовал пенальти и вывел свою команду вперед.

"Лисы" же ответили спустя 7 минут. Усилиями Джонни Эванса счет в матче вновь стал равным.

Саутгемптон — Лестер 1:1

Голы: Уорд-Проуз, 61 (с пенальти) — Эванс, 68

Саутгемптон: Макарти — Уокер-Питерс, Беднарек, Вестергор, Стивенс, Телла (Салису, 15) — Уорд-Проуз, Армстронг, Минамино (Диалло, 76) — Адамс, Редмонд

Лестер: Шмайхель — Фофана (Перес, 46), Эвенд, Сеюнджю — Кастань, Ндиди, Тилеманс, Томас (Олбрайтон, 69), Мэддисон — Ихеаначо, Варди

Предупреждения: Минамино

Удаления: Вестергор