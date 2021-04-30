Завершился поединок английской Премьер-лиги.
Матч Саутгемптон - Лестер, getty images
30 апреля 2021, 23:50
Саутгемптон принимал Лестер в матче 34-го тура АПЛ.
Уже на 10-й минуте встречи хозяева лишились центрального защитника: Янник Вестергор был удален с поля. Однако это не помешало "святым" открыть счет в матче. На 61-й минуте встречи Джеймс Уорд-Проуз успешно реализовал пенальти и вывел свою команду вперед.
"Лисы" же ответили спустя 7 минут. Усилиями Джонни Эванса счет в матче вновь стал равным.
Саутгемптон — Лестер 1:1
Голы: Уорд-Проуз, 61 (с пенальти) — Эванс, 68
Саутгемптон: Макарти — Уокер-Питерс, Беднарек, Вестергор, Стивенс, Телла (Салису, 15) — Уорд-Проуз, Армстронг, Минамино (Диалло, 76) — Адамс, Редмонд
Лестер: Шмайхель — Фофана (Перес, 46), Эвенд, Сеюнджю — Кастань, Ндиди, Тилеманс, Томас (Олбрайтон, 69), Мэддисон — Ихеаначо, Варди
Предупреждения: Минамино
Удаления: Вестергор