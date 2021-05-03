Англия

Опорный хавбек может усилить состав "лис".

Опорный полузащитник Лилля Бубакари Сумаре может перебраться в английскую Премьер-лигу, подписав контракт с Лестером. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, "лисы" продолжают вести переговоры касательно подписания 22-летнего француза, и на данном этапе они являются лидерами в гонке за футболистом.

Переговоры продолжают, а Самаре по-прежнему является главной целью Лестера в вопросе усиления линии полузащиты.

В текущем сезоне Бубакари Сумаре провел в футболке Лилля 40 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться одной результативной передачей.