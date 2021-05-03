Нидерландский защитник может сменить клубную прописку.
Натан Аке, getty images
03 мая 2021, 18:59
Натан Аке рассматривает возможность ухода из Манчестер Сити всего лишь спустя один сезон в клубе.
Как сообщает Voetbal International, нидерландский защитник недоволен количеством игрового время в стане "горожан".
В текущем сезоне Натан Аке провел 11 поединков в футболке Манчестер Сити, в которых отметился одним голом.
Напомним, что ранее Манчестер Сити подписал юного аргентинского футболиста за потенциальные 15 млн евро.