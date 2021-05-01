Аргентина

Игрок линии атаки сыграл только 21 матч в профессиональной карьере.

Как сообщает официальный сайт аргентинского Эстудиантеса, клуб успешно провел переговоры с английским Манчестер Сити относительно трансфера нападающего Дарио Ариэля Сармьенто.

18-летний футболист группы атаки с ростом 1,68 м присоединится к City Group, начиная от 1 июля 2021 года, на основе пятилетнего контрактного соглашения.

Форвард, который на данный момент провел только 21 матч в своей профессиональной карьере, обошелся "горожанам" в потенциальные 15 млн евро, из которых около 5 млн будет передано аргентинской стороне в качестве гарантированного платежа, а оставшуюся часть суммы составят различные бонусы за успешные выступления.

При этом, 20% суммы от следующей продажи футболиста также уйдет в сторону Эстудиантеса.

В текущем сезоне Сармьенто сыграл 4 матча в Кубке Аргентины (98 минут), в которых не отличался забитыми мячами.