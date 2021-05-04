"Молотобойцы" поднялись на пятое место.
Бернли - Вест Хэм, getty images
04 мая 2021, 00:16
Вест Хэм в рамках поединка 34-го тура чемпионата Англии отправился в гости к Бернли и добился победы.
"Молотобойцы" пропустили от Вуда с пенальти, но довольно быстро заполучили преимущество в счете благодаря дублю Майкла Антонио.
Бернли — Вест Хэм 1:2
Голы: Вуд, 19 — Антонио, 21, 29
Бернли: Поуп — Тэйлор, Тарковски, Лоутон, Ми, Браунхилл — Вествуд, Корк, Макнил (Гудмундссон, 75) — Выдра (Родригес, 61), Вуд (Барнс, 86).
Вест Хэм: Фабиански — Крессуэлл, Доусон, Диоп, Цоуфал — Форнальс, Соучек, Лингард, Лансини, Бенрахма (Боуэн, 78) — Антонио.
Предупреждения: Ми, Гудмундссон — Доусон