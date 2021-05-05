Англия

Английский клуб намерен усилить левый фланг своей кадровой обоймы.

Ранее Football.ua сообщал о том, что английский Лестер проявляет интерес к футболисту бергамаской Аталанты Робину Госенсу.

Согласно последним данным от итальянского журналиста Николо Скиры, "лисы" готовы предложить за 26-летнего футболиста, способного закрыть левый фланг обороны и полузащиты, сумму в 25 млн евро, к которым в последствии прибавятся бонусы за успешное выступление игрока на потенциально новом месте работы.

В итоге, трансфер немецкого исполнителя может обойтись Лестеру в 35-40 млн евро.

Однако, на пути к подписанию нового футболиста перед командой Брендана Роджерса могут возникнуть достаточно именитые оппоненты в лице миланского Интера и туринского Ювентуса, которые также активно проявляют интерес к игроку.

В текущем сезоне на счету Робина Госенса уже 39 матчей, в которых он забил 11 голов и отдал восемь результативных передач.