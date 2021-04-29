Англия

Защитник Аталанты может воссоединиться с Кастанем в АПЛ.

К многочисленным командам, интересующимся «атакующим защитником» Аталанты Робином Госенсом присоединился Лестер — сообщает Tuttomercatoweb.

Ранее Лестер заполучил бывшего товарища Госенса по Аталанте Тимоти Кастаня и остался доволен приобретением. Видимо, это стало одним из факторов, заставивших "лис" обратить внимание на Бергамо.

Игрок сборной Германии готов нынешним летом сменить прописку, но главным условием при рассмотрении возможных кандидатов, среди которых, кроме Лестера, Боруссия Д, Ювентус, Атлетико, Манчестер Сити и другие, для Робина является путевка в Лигу чемпионов.

Ранее Аталанта установила цену, за которую готов расстаться с одним из своих ключевых исполнителей — 40 миллионов евро.

26-летний Госенс сыграл 5 матчей за национальную сборную Германии (0 голов) и выступал за Дордрехт (53 матча во всех турнирах, 3 гола), Хераклес (70, 5) и Аталанту (143, 25).