Премьер-лига определилась с датой поединка, который не состоялся из-за протестов болельщиков манкунианцев.
Манчестер Юнайтед — Ливерпуль, getty images
05 мая 2021, 23:02
Поединок 34-го тура английской Премьер-лиги между Манчестер Юнайтед и Ливерпулем, который должен был пройти второго мая, не состоялся в запланированные сроки.
Причиной этому стали протесты болельщиков "красных дьяволов" против владельцев клуба семьи Глейзер. Фанаты пробрались на стадион Олд Траффорд и устроили там беспорядки, из-за чего проведение матча стало невозможным.
Как сообщает официальный сайт АПЛ, противостояние МЮ — Ливерпуль перенесли на следующий четверг, 13-е мая. Начало матча — в 22:15 по киевскому времени.
Кроме того, руководство Премьер-лиги вынужденно перенесло поединок 36-го тура между Манчестер Юнайтед и Лестром, проведение которого изначально планировалось на 12 мая, но теперь состоится на день раньше, 11 мая.
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