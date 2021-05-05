Англия

Премьер-лига определилась с датой поединка, который не состоялся из-за протестов болельщиков манкунианцев.

Поединок 34-го тура английской Премьер-лиги между Манчестер Юнайтед и Ливерпулем, который должен был пройти второго мая, не состоялся в запланированные сроки.

Причиной этому стали протесты болельщиков "красных дьяволов" против владельцев клуба семьи Глейзер. Фанаты пробрались на стадион Олд Траффорд и устроили там беспорядки, из-за чего проведение матча стало невозможным.

Как сообщает официальный сайт АПЛ, противостояние МЮ — Ливерпуль перенесли на следующий четверг, 13-е мая. Начало матча — в 22:15 по киевскому времени.

Кроме того, руководство Премьер-лиги вынужденно перенесло поединок 36-го тура между Манчестер Юнайтед и Лестром, проведение которого изначально планировалось на 12 мая, но теперь состоится на день раньше, 11 мая.

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