Англия

Манчестер Сити примет на своем поле Пари Сен-Жермен в рамках ответного полуфинального поединка Лиги чемпионов. Первая встреча этих команд завершилась в пользу "горожан" со счетом 2:1.

Манчестер Сити — Челси

Суббота, 8 мая, 19:30. Этихад Стэдиум, Манчестер. Арбитр — Энтони Тэйлор. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что Манчестер Сити проводит невероятный сезон. Это отображается не только в качестве игры команды Хосепа Гвардиолы, но и в результатах. "Горожане" уже успели завоевать свой излюбленный Кубок английской лиги, обыграв в финале лондонский Тоттенхэм. Что касается Лиги чемпионов, то "горожане" пробились в заключительную стадию самого престижного еврокубка, где встретятся со своим будущим соперником.

В английской Премьер-лиги положению Манчестер Сити также может смело позавидовать любая команда. О чемпионстве коллектива Гвардиолы говорят уже давно, при чем небеспочвенно. Открыв от второго места, на котором располагается Манчестер Юнайтед, составляет 13 очков, и вряд ли "горожане" упустят такое преимущество за несколько туров до окончания чемпионата, пусть у команды Оле-Гуннара Солскьяера еще есть один поединок в запасе.

Довольно трудно отрицать факт того, что приход Томаса Тухеля на пост главного тренера "пенсионеров" вместо Фрэнка Лампарда стал правильным решением. Команда не просто пробилась в финал Лиги чемпионов, но и весьма регулярно демонстрирует успешные выступления в АПЛ, однако минимальная задача на сезон еще не выполнена, поэтому расслабляться пока слишком рано.

Благодаря минимальной победе в позапрошлом туре чемпионата Англии над Вест Хэмом, который является прямым конкурентом "пенсионеров" в борьбе за зону Лигу чемпионов, Челси удалось вернуться в топ-4 турнирной таблицы, но на данном отрезке сезона любая незначительная оплошность может дорого стоить любому коллективу.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Хосепа Гвардиолы. Так, на победу Ман Сити предлагается коэффициент 1,89, тогда как потенциальный успех Челси оценивается показателем 4,40. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,60.

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