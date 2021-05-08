Англия

Наставник Манчестер Юнайтед обрушился с критикой на руководство АПЛ.

Положительные эмоции у главного тренера английского Манчестер Юнайтед от выхода в финал Лиги Европы УЕФА, несмотря на поражение римской Роме в ответной игре полуфинального раунда (2:3), быстро улетучились уже к моменту начала предматчевой пресс-конференции накануне гостевой игры против бирмингемской Астон Виллы в рамках 35-го тура английской Премьер-лиги.

Дело в том, что "Красных дьяволов" в ближайшие пять дней ожидает сразу три матча национального первенства, что, очевидно, не устраивает норвежского специалиста в плане значительной нагрузки на его футболистов. При этом, в расчет не берется сила соперников — помимо "львов", Манчестер Юнайтед придется сыграть домашние матчи против Лестера и Ливерпуля.

Из-за опасений по поводу травм своих ключевых исполнителей, Солскьяер во время общения с журналистами не особо скрывал собственные эмоции: "Это неслыханно! Подобное решение могли принять только люди, которые никогда в своей жизни не играли в профессиональны футбол. Игроки просто не могут сыграть в четверг и воскресенье одной недели и вторник и также четверг следующей недели.

Две игры за три дня — сложно, но приемлемо. Мы так играем на Рождество, уже привыкли. Две игры за три дня по ходу изнурительного сезона — тоже можно понять. Но три матча за пять дней — это уже ни в какие рамки… Просто невозможно! А четыре игры за восемь дней — тем более!

Даю гарантию, что ни одни футболист не сможет сыграть интенсивно 90 минут в каждом матче при таком графике. Но, я думаю, что вы все меня знаете — во всяком случае, мне кажется именно так: мы будем принимать вызов. Я не сижу тут и жалуюсь перед вами, нет, я просто говорю, что кто-то из руководства АПЛ просто не понимает сути предмета своей работы.

Моя работа — забота об игроках. Возможно, кого-то не будет устраивать тот состав, который я буду выставлять в одной или двух из этих игр. При этом, результаты будут влиять на то, кто попадет на четвертую строчку в турнирной таблице, поэтому наша проблема — проблема для всех команд.

Я сочувствую своим игрокам. Я вижу, что они проводят фантастический сезон, вышли в финал Лиги Европы, но я вынужден сидеть перед вами и говорить не о подготовке к этому важному поединку.

Для нас это будет просто еще один вызов, и мы должны сделать все, что в наших силах для того, чтобы с ним справиться. Мои игроки готовы справиться и с этими трудностями, а мне остается только уповать на удачу, в надежде на то, что никто из них не получит травму. Вот это точно будет моей головной болью.

К примеру, Гарри Магуайр играл за нас практически в каждой игре, после своего прихода из Лестера, это очень высокое достижение, но сейчас я совершенно не вижу поводов для наращивания показателя проведенных им матчей за клуб", — подытожил Солскьяер.

Напомним, что матч Астон Вилла — Манчестер Юнайтед состоится 9 мая, начало в 16:05 по киевскому времени.