Англия

Томас Тухель запланировал чистку кадровой обоймы своей команды.

Согласно сообщениям ресурса Goal.com, фланговые защитники лондонского Челси Маркос Алонсо и Эмерсон Палмьери могут покинуть клуб уже в ближайшую трансферную кампанию.

Причинами подобного решения руководства "пенсионеров" является заметный прогресс Бена Чилвелла в текущем сезоне, а также желание главного тренера Томаса Тухеля пересмотреть кадровый потенциал своей команды для подготовки ко следующему футбольному году.

При этом, у 30-летнего испанца остается еще два года отношений с клубом, согласно действующего контракта, в то время как 26-летний бразилец может уйти бесплатно уже в конце следующего сезона.

Трансферная стоимость Алонсо порталом Transfermarkt оценивается в 13 млн евро, в то время как его более молодой одноклубник оценен в 15 млн евро.