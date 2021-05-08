Англия

У команды Уэйна Руни большие проблемы.

В рамках 46-го тура Чемпионшипа состоится решающий матч за выживание между Дерби Каунти и Шеффилд Уэнсдей.

Вполне возможно, что кону этого поединка стоит тренерская карьера Уэйна Руни, который стоит у руля Дерби. Его клуб испытывает серьезные проблемы, прежде всего с результатом.

Последние шесть игр Дерби проиграл, и в случае поражения от Шеффилда, команда понизится в Лигу 1. Более того, Дерби выиграл только одну из своих последних 14 игр, взяв шесть очков из возможных 42.

Отметим также, что интрига сохраняется до последнего тура, ведь четыре команды борются за выживание: Дерби (43 очка), Ротерхэм (41 очко), Шеффилд Уэнсдей (40 очков) и Уиком (40 очков).

К слову, если даже Дерби сыграет вничью, а Ротерхэм обыграет Кардифф, клуб Руни все равно вылетит из-за разницы мячей.

"Мы должны правильно подготовиться. Мы должны пойти и выиграть игру против Шеффилд Уэнсдей. Это так просто. Мы знаем, что нам нужно делать", — сказал Руни.

Поединок между Дерби Каунти и Шеффилд Уэнсдей состоится 8-го мая в 14:30 по киевскому времени.