Англия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 35-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют Манчестер Сити и лондонский Челси.

Бывшие оппоненты по полуфиналу Кубка Англии и будущие соперники по финалу Лиги чемпионов сойдутся между собой в поединке 35-го тура английской Премьер-лиги.

По сравнению с ответной игрой против французского ПСЖ (2:0), Хосеп Гвардиола совершил сразу девять замен в стартовом составе своей команды — лишь Эдерсон и Рубен Диаш сумели сохранить своем место на поле, а под ротацию попал даже украинец Александр Зинченко.

У коллектива Томаса Тухеля, на фоне противостояния против Реала (2:0), также немало изменений. Только Кристенсен, Аспиликуэта, Канте и Вернер остались в основной обойме.

Манчестер Сити: Эдерсон — Аке, Диаш, Ляпорт — Канселу, Родри, Менди— Торрес, Агуэро, Стерлинг — Жезус.

Запасные: Штеффен, Уокер, Зинченко, Гарсия, Гюндоган, Силва, Фернандиньо, Фоден, Марез.



Челси: Менди — Рюдигер, Кристенсен, Аспиликуэта — Алонсо, Гилмор, Канте, Зийех, Джеймс — Вернер, Пулишич.

Запасные: Аррисабалага, Зума, Эмерсон, Ливраменто, Жоржиньо, Хаверц, Абрахам, Жиру, Хадсон-Одои.



Матч Манчестер Сити — Челси начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.